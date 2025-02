Nestor mostra confiança com o ano do Bahia: “Boas energias"

Nestor fala sobre o futuro do Bahia no ano

Após sua estreia com a camisa do Bahia, o meia Rodrigo Nestor se mostrou confiante após o triunfo de 4 a 0 na Arena Fonte Nova sobre o Sampaio Corrêa pela primeira rodada da Copa do Nordeste, nesta quinta-feira, 23.

“Feliz pela estreia e por iniciar entre os titulares. Eu imaginava que seria um bom jogo pela nossa pré-temporada ter sido muito boa e a equipe já ter uma base montada. E, no meu caso, por eu já entender como o Rogério gosta de trabalhar. Foi muito bom estar na Fonte Nova ao lado do nosso torcedor para passar boas energias para os desafios que temos pela frente”, contou Rodrigo Nestor.

Tomado como um dos principais reforços do Grupo City para a temporada, o ex-jogador do São Paulo se demostrou muito animado com o ano do Bahia, que além do estadual e do Brasileirão, o esquadrão volta a disputar Libertadores após 36 anos.

“É cedo para falar, a temporada é longa e temos muito a evoluir ainda. Mas pela forma como a equipe se comportou e controlou o jogo, independente do resultado, dá para ver que pode vir muita coisa boa pela frente, principalmente na nossa casa”, avaliou o meia de 24 anos.

“Esse ano é especial e sabemos da nossa responsabilidade. O clube vem nos dando todo o suporte, além dos grandes atletas que já estavam aqui, reforçados por aqueles que chegaram agora. Fui muito bem recebido por todos atletas e funcionários. Todos estão trabalhando de forma muito profissional e organizada para que seja um grande ano”, concluiu Nestor.

Agora o Esquadrão de Aço volta suas atenções para o Campeonato Baiano, que no domingo, 26, recebe o vice-líder Porto na Arena Fonte Nova. O tricolor ainda busca seu primeiro resultado positivo, vendo essa como uma boa oportunidade, já que utilizou a equipe Sub-20 nas três primeiras rodadas, agora tem a equipe principal a disposição.