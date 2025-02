Estoque de sangue na Bahia está em estado crítico; saiba como doar

Dos oitos tipos sanguíneos, cinco estão em estado crítico - Foto: Reprodução | Ascom Hemoba

Um gesto solidário, rápido e capaz de salvar milhares de vidas: a doação de sangue. Na Bahia, o estoque está em risco crítico e pode comprometer a sobrevivência de inúmeros baianos que esperam o ato.

Segundo dados da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do estado (Hemoba), dos oito tipos sanguíneos disponibilizados no banco da unidade, cinco estão em estado crítico (A+; A-; AB-; O + e O-), um em estado de alerta (B-) e dois em estado estável (B- e AB+).

Leia também

>> Hemocentro alerta sobre redução da oferta de sangue nesta época do ano

>>"Precisamos de 500 a 550 doações de sangue diárias para manter os estoques"

>>Sabin e Hemoba unidos pela vida

A transfusão de sangue e de plaquetas é utilizada em várias situações, como no tratamento de lesões graves, câncer ou outras doenças e em diferentes tipos de cirurgias.

Devido ao período de festas, o mês de janeiro costuma a ter redução de estoques sanguíneos. Como uma das estratégias para aumentar a doação, a Fundação adota ações como campanhas educativas de conscientização durante o ano para abordar sobre a importância da doação de sangue e mobilizar novos doadores.

Além disso, a unidade também intensifica o atendimento em unidades móveis, como o posto itinerante, que neste mês está no shopping Bela Vista.

Ao Portal A TARDE, a assessoria da Hemoba informou que, na próxima semana, a Fundação lançará uma campanha para mobilizar novos doadores com o cantor Saulo Fernandes.

Por fim, a Hemoba também atua na captação direta em hospitais a fim de sensibilizar familiares e acompanhantes de pacientes sobre a importância da doação.

Unidades fixas

As unidades fixas da Hemoba funcionam com o seguinte horário de atendimento: Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30; Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; Hospital Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30; Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior do estado, pode ser consultado o site da Hemoba.

Saiba o que precisa para ser um doador

Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por, pelo menos, duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por, no mínimo, seis horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas quatro horas anteriores ao procedimento.