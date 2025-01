Hemoba tem horário especial neste fim de ano para doação de sangue

- Foto: Divulgação Hemoba

No período natalino, a Fundação Hemoba atenderá os doadores de sangue, na capital e no interior, nos dias 23 e 24 de dezembro. No dia 25, feriado de Natal, não funcionará.

Em Salvador, as unidades móveis de coleta estarão no Salvador Shopping e Shopping Bela Vista até 30/12 (exceto nos dias 22, 24, 25, 29 e 31/12), das 8h às 17h, com uma hora de intervalo para o almoço. O Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba) funcionará no dia 23/12, das 7h às 18h30, e em 24/12, das 7h às 13h, enquanto as outras unidades fixas na capital baiana estarão fechadas.

No interior do estado, as unidades atenderão normalmente em 23/12. No dia 24, véspera de Natal, funcionarão com o seguinte horário:

- UCT Alagoinhas (8h às 12h)

- HR Barreiras (8h às 13h)

- UCT Camaçari (8h às 12h)

- UCT Feira de Santana (7h30 às 13h)

- UCT Guanambi (7h30 às 11h30)

- UCT Santo Antônio de Jesus (13h às 17h)

- UCT Irecê (8h às 12h)

- UCT Itaberaba (8h às 13h)

- UCT Jacobina (7h30 às 12h)

- UCT Jequié (8h às 13h)

- UCT Juazeiro (7h30 às 11h30)

- UCT Paulo Afonso (7h às 13h)

- UCT Ribeira do Pombal (8h às 11h30)

- UCT Senhor do Bonfim (7h30 às 12h)

- UCT Teixeira de Freitas (7h30 às 12h)

- UCT Valença (7h às 11h).

As unidades de Brumado, Eunápolis, Itapetinga, Seabra e Vitória da Conquista estarão fechadas. Para informações sobre os horários habituais de atendimento das unidades de coleta da Hemoba, consultar o site da Fundação: hemoba.ba.gov.br/.

Critérios para doação

Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por pelo menos duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo seis horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento.

Cadastro de medula óssea

O cadastro de medula óssea pode ser feito em todos os postos de coleta da Hemoba, na capital e no interior, com a coleta de uma amostra de 5ml de sangue.

Para se tornar um doador, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não possuir doença infecciosa ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).