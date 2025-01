Estádio do Manchester United tem infestação de ratos

- Foto: Sanjay Kanujia | AFP

Um infestação de ratos no estádio Old Trafford tem precupado os gestores do Manchester United. Uma inspeção da vigilância sanitária inglesa encontrou vestígios do animal em áreas do andar principal do estádio, o que levou a uma queda brusca na classificação de higiene do local.

A fiscalização identificou sinais dos ratos em suítes corporativas e também em um quiosque de comida localizado na entrada principal do Trafford, segundo o jornal inglês "Daily Mail". A infestação foi responsável por decair o estádio de quatro para duas estrelas em relação a higiene alimentar.

A principal suspeita é que os animais estejam aparecendo pela devido a localização do Old Trafford, que fica entre uma linha ferroviária e um largo canal. Sem contar que o frio do inverno europeu leva os animais a fugirem de áreas abertas e procurem abrigo.

O clube acionou o controle de pragas para até cinco visitas na semana e está implementando medidas estruturais para resolver o problema mais rápido possível.

Em novembro, durante uma partida do Manchester United com o Bodo/Glimt, na quinta rodada da Liga Europa, um rato foi flagrado no campo, enquanto outro foi encontrado morto embaixo de um assento da arquibancada.

O próximo evento na agenda do Old Trafford será em Manchester United x Newcastle no dia 30 de dezembro, pela Premier League. O clube ainda não se pronunciou sobre medidas para o jogo devido à infestação.