Detran-BA é alvo de novas denúncias por erros em documentos

Detran-BA se tornou alvo de novas reclamações - Foto: Reprodução

Novos erros na emissão de documentos eletrônicos no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) foram apontados pelos motoristas, após o Portal A TARDE ter acesso a uma série de denúncias contra o órgão.

Em uma publicação de A TARDE nas redes sociais, os condutores solicitam documentos recebidos com erros como local de nascimento e digitação incorreta de dados.

“Colocaram meu local de nascimento errado”, escreveu um internauta.

“Fazem a digitação errada, e depois cobra para refazer. Aconteceu comigo isso”, afirmou outro perfil.

"Sem contar no atraso para emitir o CRV dos veículos. Estou três meses esperando o meu com todas as taxas pagas, vai virar o ano e até agora não me entregaram o documento 2024 por um erro de sistema", denunciou outra conta.

A demora para a emissão de documentos voltou a ser frisada.

"A demora é impressionante", escreveu uma outra conta. "A minha demorou 30 dias para ser entregue", reforçou outro perfil.