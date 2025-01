Bombeiros combatem incêndios florestais em Lençóis com apoio

Ações preventivas estão sendo realizadas em Lençóis, Eunápolis, Teixeira de Freitas e Porto Seguro - Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira, 23, equipes de bombeiros militares empregados na Operação Florestal 2024 seguem no combate a incêndios florestais no município de Lençóis com o apoio de uma aeronave.

Os incêndios que acontecem desde o último sábado, 21, estão sendo controlados por um avião modelo Air Tractor que lança água em locais apontados pelas guarnições que atuam em solo. Ao todo, vinte e três bombeiros estão trabalhando diretamente no combate aos incêndios.

Outras guarnições, também especialistas em prevenção e combate a incêndios florestais, seguem realizando ações preventivas e de combate nas bases avançadas nos municípios de Lençóis, Eunápolis, Teixeira de Freitas e Porto Seguro.

Atualmente, cerca de cinquenta bombeiros militares estão no serviço nas bases florestais. Treze viaturas estão atuando, 996 incêndios já foram combatidos, 1.909 orientações preventivas realizadas e 105 municípios atendidos.