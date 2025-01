Governador Jerônimo registra marca de 300 municípios baianos visitados

Desde o início da gestão, em janeiro de 2023, o governo tem feito investimentos estratégicos em diferentes áreas - Foto: Matheus Landim/GOVBA

Próximo de completar dois anos de gestão, marcados por entregas e resultados expressivos, o governador Jerônimo Rodrigues celebra, nesta quinta-feira, 19, em Camamu, a marca de 300 municípios baianos visitados, em agendas de trabalho, consolidando os avanços do Governo do Estado em toda a Bahia.

Desde o início da gestão, em janeiro de 2023, investimentos estratégicos em áreas como Saúde, Educação, Segurança Pública, Direitos Humanos, Desenvolvimento Social, entre outras, têm transformado realidades de baianas e baianos, promovendo melhorias significativas em todas as regiões do estado.

“Tenho orgulho de todo o trabalho feito até aqui, e estou motivado para seguir firme e em frente, convicto de que temos muito a avançar, mas que estamos no caminho certo. As agendas de entregas e inaugurações nos municípios têm um significado importante na vida das pessoas, pois levam progresso, esperança e mais qualidade de vida a todo o povo baiano. O desenvolvimento em todas as regiões do estado está sendo consolidado a partir de ações e políticas públicas implementadas pelo Governo do Estado, não só nas 300 cidades visitadas até agora, mas em todos os 417 municípios da Bahia”, destacou o governador.

A agenda especial do governador, em Camamu, inclui as inaugurações de um Pelotão da Polícia Militar; do Atracadouro flutuante de embarcações do terminal hidroviário e do Mercado Municipal, além da entrega de ambulância e de kits UBS, odontológicos e de parto.

| Foto: Matheus Landim/GOVBA

Balanço de ações

Quase na metade da gestão, o Governo do Estado já registra uma série de investimentos, entregas, inaugurações e autorizações de obras, programas e projetos, que tem como propósito beneficiar e fortalecer o desenvolvimento de cada cidadã e cidadão da Bahia. Em todas as áreas, para todas as idades, e em cada região, o Estado segue levando melhorias e avanços aos moradores dos 417 municípios baianos.

Na Segurança Pública, os investimentos em infraestrutura, equipamentos e recursos humanos já somam R$ 412 milhões, fortalecendo, significativamente, as ações das forças de segurança na Bahia e garantindo mais eficiência no combate ao crime e no atendimento à população. Foram entregues três mil novas viaturas, com destaque para o Corpo de Bombeiros que foi beneficiado com um helicóptero utilizado em resgates na capital, na região metropolitana, e no combate a incêndios de grande escala, como os ocorridos na Chapada Diamantina e na região Oeste, a exemplo do trabalho intenso realizado em Muquém do São Francisco.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) ampliou suas operações de inteligência com a aquisição de softwares de extração de dados, que otimizaram o trabalho de investigação e aperfeiçoaram a análise técnica em operações criminais. Um dos equipamentos mais avançados foi destinado à cidade de Feira de Santana, fortalecendo a capacidade investigativa em uma das regiões mais estratégicas do estado. Já a Polícia Militar recebeu 13 mil novos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), incluindo coletes e escudos balísticos, pistolas e fuzis, distribuídos para todas as unidades do estado. Destaque para a Cipe Caatinga, em Juazeiro, que desempenha um papel fundamental na segurança das áreas de divisa.

A Polícia Civil também foi modernizada com a entrega de 127 novas unidades em todas as regiões da Bahia, garantindo mais estrutura para os serviços prestados à população. Entre as principais entregas está o Complexo do Ogunjá, em Salvador, que reúne seis unidades da corporação, além de novas Delegacias Territoriais entregues a municípios do interior, como Pilão Arcado, Maetinga, Caetanos e Campo Formoso. “Esses investimentos reafirmam o compromisso com o fortalecimento das forças estaduais, proporcionando melhores condições de trabalho aos profissionais de segurança e ampliando o atendimento à população em todas as regiões do estado”, comenta Marcelo Werner, secretário da Secretaria de Segurança Pública.

Saúde em todo o estado

Tricentésimo município visitado pelo governador Jerônimo Rodrigues, Camamu faz parte da região de saúde de Valença, formada por mais dez municípios, todos estes assistidos pela rede de atendimento baiana que foi ampliada pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). Entre 2023 e novembro de 2024, a Sesab realizou um investimento histórico de R$ 21,5 bilhões, consolidando a Bahia em posição de referência na saúde pública no Brasil.

Entre as principais entregas, tem destaque a abertura do Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas; do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, em Salvador; e a construção da Maternidade de Alto Risco em Juazeiro. Ao todo, foram inaugurados seis novos hospitais, um centro de parto normal e duas novas Policlínicas Regionais de Saúde, em Ilhéus e São Francisco do Conde. A Sesab também entregou 461 ambulâncias e 32 vans para TFD, além de 903 mil atendimentos em feiras de saúde e 300 mil atendimentos de saúde bucal nas escolas.

“Esses avanços são resultado de uma gestão comprometida com a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Investimos na ampliação da oferta de serviços, com mais de 3 mil novos leitos abertos, 462 novas ambulâncias entregues e a criação de três novas Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (Unacons). Continuaremos trabalhando para garantir que cada cidadão baiano tenha acesso a uma saúde pública de qualidade, próxima e resolutiva”, destaca a secretaria de Saúde, Roberta Santana.

Mais oportunidades para os jovens

Na área da Educação, a Bahia está investindo mais de R$ 11 bilhões na requalificação da infraestrutura da rede estadual de Educação. Entre 2023 e 2024, foram aplicados R$ 8,6 bilhões na construção de 75 novas escolas, ampliação de 32 unidades e modernização de outras 43, além da inauguração de quatro complexos poliesportivos, 33 quadras poliesportivas e 720 reformas em colégios, incluindo a instalação de usinas fotovoltaicas.

Exemplos desse projeto incluem a entrega do Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Carlos Roberto Arléo Barbosa, em Ilhéus, com um investimento superior a R$ 25 milhões, e do Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana, que recebeu mais de R$ 30 milhões. Estas unidades oferecem infraestrutura moderna, como laboratórios, bibliotecas, piscinas semiolímpicas, teatros e quadras poliesportivas, beneficiando centenas de estudantes.

Outro destaque é a inauguração da nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral São José, em Chorrochó, com 12 salas climatizadas, teatro, restaurante e campo de futebol society, refletindo o compromisso com a educação de qualidade no interior do estado.

Além das melhorias estruturais, a Secretaria da Educação tem investido na valorização profissional e promoção da saúde dos servidores, por meio do Programa de Atenção à Saúde e de Valorização do Professor (PASVAP). O último concurso público, com mais de 103 mil inscritos, disponibilizou 2.113 vagas, convocando 81% dos habilitados e nomeando até o momento mais de 2 mil profissionais, reforçando o quadro educacional em Salvador e outros 26 municípios da Bahia.