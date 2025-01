Diplomação é coroamento da festa da democracia, diz presidente do TRE

Presidente do TRE-BA deu coletiva à imprensa nesta quarta-feira, 18 - Foto: Divulgação | TRE-BA

Durante a cerimônia de diplomação dos eleitos à prefeitura e à Câmara Municipal de Salvador, realizada nesta quarta-feira, 18, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Abelardo Paulo da Matta, destacou o caráter simbólico do evento como a consagração do processo eleitoral em todo o estado.

Além disso, o magistrado também enfatizou o papel das instituições de segurança pública e da cooperação entre os diferentes órgãos no êxito do pleito municipal. Segundo ele, não houve qualquer ingerência externa no processo eleitoral baiano.

“Com relação à data de hoje, aqui é um coroamento da festa da democracia, que aconteceu nos 417 municípios baianos. Uma festa com tranquilidade, sem ingerência de qualquer tipo, com um trabalho exemplar das forças do Estado da Bahia, com a participação efetiva do nosso secretário de Segurança Pública, do nosso comandante-geral da Polícia Militar, da delegada-geral da Polícia Civil, da superintendência da Polícia Federal, todos parceiros que ajudaram muito para que essa festa da democracia acontecesse de forma harmônica, transparente e segura”, afirmou Abelardo.

“Tenho certeza que a eleição municipal, nos 417 municípios, ocorreu de forma serena, tranquila. Foi realmente um sucesso”, complementou o presidente do TRE-BA.

A cerimônia, realizada em Salvador, reuniu autoridades, representantes da sociedade civil e familiares dos eleitos. A diplomação é o último ato do processo eleitoral, oficializando os resultados das urnas e conferindo legitimidade aos eleitos.