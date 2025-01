“Fazer mandato melhor do que o primeiro”, diz Bruno Reis em diplomação

Bruno Reis e sua vice, Ana Paula Matos, foram diplomados para o segundo mandato nesta quarta-feira, 18 - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

O prefeito reeleito Bruno Reis (União Brasil), em entrevista à imprensa na tarde desta quarta-feira, 18, comemorou os recursos já assegurados para a realização de seus projetos nos próximos quatro anos. Em conversa antes da cerimônia de diplomação realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), ele ressaltou a aprovação da população ao seu primeiro mandato, mas reconheceu que a cobrança aumenta para o segundo.

“Fizemos um volume expressivo de entregas e o resultado se confirmou com a reeleição, onde, na prática, oito em cada dez cidadãos aprovaram a nossa gestão. É óbvio que a expectativa aumenta para os próximos quatro anos. A gente sabe que, quanto maior a votação, mais as pessoas esperam do próximo governo. Estou consciente disso, mas hoje mais preparado, mais maduro, mais experiente, com a casa arrumada, sem precisar enfrentar uma pandemia”, avaliou o prefeito de Salvador.

LEIA TAMBÉM:

>> Oposição vota contra nomeação de rua Olavo de Carvalho em Salvador

Bruno Reis também disse esperar fazer um mandato melhor nos próximos quatro anos e citou a aprovação de empréstimos, tanto através da Câmara Municipal de Salvador quanto também por parte do Congresso Nacional, que pode viabilizar a realização de obras importantes na cidade.

LEIA TAMBÉM:

>> Vereadores de Salvador têm salário mais alto entre as capitais

O gestor municipal também apontou que não teve uma aliança formal com os governos da Bahia e do Brasil durante seus quatro anos de mandato, mas que conseguiu superar as adversidades com o esforço próprio da prefeitura.

“Nesse primeiro mandato, saímos como o prefeito, das maiores cidades do Brasil, que mais cumpriu seus compromissos de campanha, mesmo enfrentando a adversidade da pandemia, mesmo enfrentando as turbulências políticas, mesmo sem ter a parceria permanente do governo do estado e do governo federal, andando com as próprias pernas, tendo a capacidade de tirar os projetos e os programas do papel, com recursos próprios e com operações de crédito”, afirmou.