Vereadores de Salvador têm salário mais alto entre as capitais

Sessão ordinária na Câmara Municipal de Salvador - Foto: Antonio Queirós | CMS

Os vereadores de Salvador aprovaram aumento do próprio salário durante a última sessão do ano, realizada na terça-feira, 17. A elevação dos vencimentos mensais começa a valer a partir da próxima legislatura, que inicia no dia 2 de fevereiro.

Leia também

>> Câmara Municipal aprova e Olavo de Carvalho vira rua em Salvador

>> Câmara de Salvador aprova orçamento de R$ 12 bilhões para 2025

>>Câmara aprova criação de nova secretaria e reajuste para comissionados

Com o acréscimo, os edis soteropolitanos passam a ter o salário mais alto entre as capitais brasileiras, e saem de R$ 23.428,64 para R$ 26 mil mensais.

O valor embolsado pelos vereadores é quase 18 vezes maior do que o salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.412.

Além do aumento, os vereadores também passam a receber verba compensatória da atividade parlamentar, de até R$ 34 mil. O benefício também foi aprovado na última terça.