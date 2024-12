Câmara Municipal aprova e Olavo de Carvalho vira rua em Salvador

Olavo de Carvalho deve virar nome de rua em Salvador - Foto: Reprodução | Youtube

A Câmara Municipal de Salvador aprovou, nesta terça-feira, 17, última sessão de 2024, o Projeto de Lei N° 17/2022, que autoriza a nomeação de uma rua da cidade com o nome do ideólogo Olavo de Carvalho, conhecido como guru intelectual da chamada extrema-direita brasileira.

O PL é de autoria do vereador Alexandre Aleluia (PL), um dos principais defensores do bolsonarismo no estado. O projeto foi aprovado no pacote com os textos dos demais vereadores da Casa, o que é de praxe na última sessão ordinária do ano.

Morto em 2022, Olavo de Carvalho propagou ideias depois incorporadas às bandeiras do bolsonarismo, nas eleições de 2018, e escreveu livros como O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota.