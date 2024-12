Pablo Roberto confirma que será secretário em Feira e fala sobre missão como vice

Pablo Roberto ao lado de José Ronaldo durante a diplomação, na segunda, 16 - Foto: Divulgação

Eleito vice-prefeito de Feira de Santana na chapa encabeçada por José Ronaldo (União Brasil), o ainda deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) confirmou, nesta terça-feira, 17, que assumirá o cargo executivo a partir de janeiro de 2025. Em entrevista ao Portal A TARDE, o tucano afirmou que aceitou o convite para também ser secretário municipal, e falou sobre os desafios da gestão.

Pablo, que teve seu nome ligado à Educação, segundo apuração do Portal A TARDE, disse ter duas possibilidades colocadas na mesa, mas não confirmou quais seriam as pastas. O deputado, que precisará renunciar ao mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), afirmou que tomou a decisão de assumir o cargo de vice após ouvir aliados, a população feirense e o próprio prefeito eleito José Ronaldo, que ocupará o principal posto da cidade pela quinta vez.

"O que levei em consideração foi justamente a repercussão, o movimento. Nós contratamos pesquisa, ouvimos muita gente, e a grande maioria das pessoas, tanto da cidade, quanto as que conversamos também, fizeram a análise que neste momento, a decisão sensata seria continuar em Feira de Santana como vice, ajudando o prefeito e toda nossa equipe a fazer a gestão da cidade", explicou o tucano, que foi diplomado na segunda, 16.

"Conversamos hoje pela manhã (Pablo e José Ronaldo), fui comunicar a decisão, e ele avaliou que neste momento é melhor ficar na cidade", completou.

Sobre a secretaria, Pablo adiantou que o anúncio deve acontecer na próxima semana, mas pontuou que o martelo sobre a pasta será batido na sexta, 20.

"Existe o convite por parte dele, eu falei a ele que aceito, e discutimos duas possibilidades, e vamos amadurecer até sexta-feira, para que na segunda ele possa fazer o anúncio de qual será a pasta. A decisão de ser secretário está mantida, vou assumir. Só com relação a qual pasta, é que voltaremos a falar sexta", explicou.

Pablo Roberto, que foi eleito deputado com 55.585 votos, em 2022, chegou a lançar sua pré-candidatura a prefeito da segunda maior cidade da Bahia, sendo cobiçado por José Ronaldo e por Zé Neto (PT). Após meses de especulação, o parlamentar acabou aceitando o convite para compor a chapa majoritária do candidato do União Brasil, que venceu o pleito municipal com 50,32%.