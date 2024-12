Com futuro incerto, Pablo Roberto é diplomado vice-prefeito de Feira

Pablo Roberto ainda não sabe se assumirá como vice - Foto: Divulgação

O vice-prefeito eleito de Feira de Santana, Pablo Roberto (PSDB), foi diplomado para o cargo, nesta segunda-feira, 16, em cerimônia que ocorreu no salão do Júri do Fórum Desembargador Filinto Bastos. O tucano ainda não sabe se assumirá o posto.

Pablo, que foi eleito deputado estadual em 2022, não definiu se deixará a função na Assembleia Legislativa (Alba) para tomar posse como vice de José Ronaldo (União Brasil), prefeito eleito para o quinto mandato. Caso escolha pelo mandato legislativo, o parlamentar precisará renunciar à tarefa delegada pelos feirenses.

De acordo com apurações recentes do Portal A TARDE, Pablo tende a permanecer como deputado estadual. Em conversa com a imprensa durante a diplomação, o ainda parlamentar deixou seu futuro em aberto.

"Vamos fazer os ajustes para decidir se continuo como deputado estadual ou assumo plenamente as funções de vice", declarou o tucano.