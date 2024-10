Zé Ronaldo é eleito prefeito de Feira de Santana

Zé Ronaldo Zé Ronaldo, está entre as quatro pessoas as quais são acusadas por suposta disseminação de informações falsas - Foto: Mila Souza | Ag A TARDE

Com 98,06% das urnas apuradas, o candidato do União Brasil, Zé Ronaldo, foi eleito prefeito de Feira de Santana no primeiro turno com 50,32% dos votos válidos neste domingo, 6.

O segundo colocado foi o candidato Zé Neto do PT que totalizou 46,67%.Os votos brancos somaram 2,21% e nulos 2,21%. As abstenções somaram 26,46%.

Trajetória eleitoral



O processo da disputa eleitoral em Feira desde o início demonstrava que seria acirrada. Nas pesquisas Atlas/Intel, divulgadas pelo Portal A TARDE, José Ronaldo (União Brasil) começou mais a frente, passando Zé Neto (PT), que se enquadrada em segundo lugar.

Apesar desses resultados, o levantamento ainda indicava um possível segundo turno, sem ser possível cravar um favorito.

Na pesquisa mais recente, divulgada neste sábado, 5, o jogo deu uma leve invertida e o ex-prefeito José Ronaldo recuou 5,6 pontos percentuais em um eleitorado que com menos de 1% de indecisos e com uma variação de pouco mais de um ponto percentual, com isso, Zé Neto assumiu a liderança da corrida em Feira de Santana pela primeira vez,

No entanto, mesmo com a mudança de quadro, a disputa permaneceu indefinida. Em cenário de 2º turno, Zé Neto teria 46,8% contra 46,1% de José Ronaldo, uma diferença decimal e que demonstra quase nenhuma migração dos votos do candidato do Novo.

Perfil de Zé Ronaldo

José Ronaldo, que tenta seu quinto mandato como prefeito da cidade, tem como vice o deputado estadual Pablo Roberto (PSDB), que juntos encabeçam a coligação "O Amor Sempre Vence". Ao todo, 12 partidos compõem o grupo: Democracia Cristã, PDT, PL, PMB, PMN, PRTB, PRD, Republicanos, Solidariedade e a federação entre PSDB-Cidadania, além do União Brasil (UB).

O candidato tem 73 anos e se elegeu pela primeira vez em 1982, como vereador. Por mais de duas décadas, seguiu com mandatos como deputado estadual e federal até que renunciou à cadeira na Câmara para se candidatar à prefeitura.

Venceu pela primeira vez em 2000, repetindo o feito outras três vezes (2004, 2012 e 2016). Em 2018, disputou o governo do estado, mas sem sucesso nas urnas.