Câmara de Salvador aprova orçamento de R$ 12 bilhões para 2025

Câmara aprova LOA para 2025 - Foto: Antônio Queiros | CMS

A Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao ano de 2025 foi aprovada, nesta terça-feira, 17, pela Câmara Municipal de Salvador, na última sessão antes do recesso de final de ano. O texto do Executivo fixa uma despesa na ordem de R$ 12,59 bilhões.

Leia mais

>> Câmara aprova criação de nova secretaria e reajuste para comissionados

>> Câmara de Salvador aprova reajuste para vereadores e prefeito

>> "Acreditamos em vocês", diz Jerônimo durante Encontro Estudantil

O valor aprovado representa um aumento de 7% com relação ao último ano. A proposta também prevê a destinação de 46% do orçamento aprovado para áreas sociais, como saúde, assistência e educação, com a ampliação da cobertura do atendimento médico básico e a construção de novas unidades de ensino.

A LOA ainda garante a cobertura nas áreas de mobilidade, saneamento e infraestrutura urbana. Ao todo, o texto teve 76 propostas de emendas, sendo 13 impositivas.