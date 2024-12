Câmara aprova criação de nova secretaria e reajuste para comissionados

Câmara encerrou atividades de 2025 nesta terça, 17 - Foto: Antonio Queiros | Câmara Municipal de Salvador

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou, na tarde desta terça-feira, 17, dois projetos de autoria do Executivo que tratam sobre a criação de uma nova secretaria e remanejo na gratificação dos servidores comissionados e de cargos de confiança.

A proposição faz parte da reforma administrativa, que caminha a passos lentos na gestão Bruno Reis (União Brasil), e entrará em curso no segundo mandato do prefeito, que inicia no dia 1 de janeiro de 2025.

A Secretaria municipal de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro (Sacpb) já existe, mas é interligada a Secretaria de Governo (Segov), sob gestão de Cacá Leão (PP). O projeto, contudo, torna a pasta independente e dá autonomia para contratação de novos servidores.

Foram formados 36 novos cargos, sendo que 14 possuem faixa salarial de R$ 15,1 mil a R$ 25,5 mil, a depender do percentual da gratificação. Atualmente, a Sacpb é comandada por Luciano Sandes.