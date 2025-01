Lei que fortalece educação científica é aprovada pela Alba

Entre as ações previstas estão a criação de museus, feiras de ciências, planetários e espaços interativos - Foto: Milena Monteiro / Secti

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), aprovou, na terça-feira, 17, a Lei Programa PopCiência Bahia, uma iniciativa construída em parceria entre o Conselho Estadual de Educação (CEE-BA), vinculado à Secretaria da Educação (SEC), e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). A legislação estabelece ações estratégicas para promover o acesso ao conhecimento científico em todo o estado, fortalecendo a popularização da ciência.

A Lei PopCiência Bahia institui o Programa de Promoção, Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação na Bahia, com objetivos que incluem a democratização do acesso ao conhecimento científico, a promoção da educação e do letramento científico, e a valorização de práticas inovadoras em escolas e comunidades.

Entre as ações previstas estão a criação de museus, feiras de ciências, planetários e espaços interativos, além da oferta de bolsas para jovens talentos e do incentivo à participação de mulheres, pessoas com deficiência e comunidades tradicionais em atividades científicas.

O secretário da Secti, André Joazeiro, enfatiza que a Lei PopCiência busca popularizar a ciência entre a juventude baiana. "Essa lei é um marco para a Bahia e ganha um significado ainda mais especial por ter sido aprovada no dia do aniversário da Secti. Ela reforça a importância de aproximar, em todos os territórios de identidade, conforme orientou o governador Jerônimo Rodrigues, nossos jovens da ciência. A parceria entre a Secti e a SEC foi essencial para a construção do programa. Queremos mostrar que a ciência está ao alcance de todos e que ela é uma ferramenta poderosa para transformar realidades e criar novas oportunidades de desenvolvimento socioeconômico".

Rowenna Brito, secretária da Educação, ressalta a transversalidade entre as pastas para impulsionar o desenvolvimento científico na Bahia. “Com o programa PopCiência Bahia, o Governo do Estado está criando uma ponte entre a ciência, a tecnologia e a educação pública, permitindo que nossos estudantes se envolvam ativamente na produção científica desde a educação básica. Essa é uma iniciativa que fortalece a democratização do conhecimento e promove uma educação mais moderna, conectada às demandas do mundo contemporâneo. Já temos avançado na modernização da estrutura e dos equipamentos das nossas escolas. E agora damos mais um passo à frente, pois queremos que a ciência seja parte do cotidiano das escolas e que nossos jovens tenham oportunidades de destacar suas ideias em cenários nacionais e internacionais".

Para a deputada estadual e relatora da Lei, Olívia Santana, essa é uma conquista que fortalece a educação científica e valoriza o potencial dos nossos territórios. “Foi uma honra para mim ser relatora da PL/25564/2024, que é estruturante para a democratização da ciência, tecnologia e inovação na Bahia. O trabalho da Secti tem representado um avanço para a Ciência baiana. Agora, o estado tem uma Lei que ampara a realização de diversos projetos que aproximam a ciência da vida do nosso povo”, afirma.