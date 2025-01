Ator Global ganha título de cidadão baiano

Ator que receberá homenagem estrelou novela das 21h há pouco tempo - Foto: Reprodução | Globo

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, na terça-feira, 17, a concessão do título de Cidadão Baiano ao ator global Marcos Palmeira. A indicação da honraria é de autoria do deputado estadual Rosemberg Pinto (PT).

“Marcos Palmeira cresceu na minha cidade – Itororó -, onde ele sempre visitou a família e tem propriedades rurais naquela área, dentro de uma visão diferenciada, onde aplica uma agricultura orgânica e moderna”, disse Rosemberg ao justificar a entrega do título ao ator.

Marcos Palmeira passou parte da infância no interior da Bahia | Foto: TV Globo / Divulgação

As entregas dos títulos de Cidadão Baiano, com datas a serem marcadas, serão realizadas no plenário da Alba no próximo ano.