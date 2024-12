PT deve ficar com 1ª vice da Mesa Diretora da Alba, diz Robinson

Robinson Almeida é presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) - Foto: João Valadares | Divulgação

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) avalia que tudo caminha para que Adolfo Menezes (PDT) seja reconduzido para a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), assim como o PT com a 1ª vice-presidência, mantendo a atual composição da Mesa Diretora.

Robinson justifica sua visão com base na posição defendida pelo partido de que a eleição deve ser proporcional ao número de deputados de cada partido ou Federação.

“Nós reivindicamos que essa metodologia seja utilizada novamente que foi a mesma que elegeu a atual mesa diretora. A bancada do PT junto com o PCdoB e PV, que formam a Federação, tem a prerrogativa de escolher o segundo cargo da mesa, que seria a primeira vice-presidência. Essa é a nossa pedida. O PT reivindica que tenha escolha por ser na Federação o maior partido, com nove deputados entre os 17 que compõem a Federação”, afirmou o petista em entrevista ao Portal A Tarde, após participação no programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM.

Questionado sobre quem poderia assumir o posto, Robinson afirmou que a discussão será feita apenas em janeiro. Apesar disso, nos bastidores, o atual líder do governo na Casa, Rosemberg Pinto, se movimenta para viabilizar sua candidatura.

O interesse de Rosemberg pelo posto vem acompanhado da insegurança jurídica em torno do terceiro mandato consecutivo de Adolfo Menezes na presidência da Casa. No caso de Adolfo ser destituído do cargo, o comando da Casa cairia no colo do petista, que teria 30 dias para convocar uma eleição.

Robinson também comentou sobre a possibilidade de mudança na liderança do governo a partir do próximo ano. “Em relação à liderança, essa é uma prerrogativa do governador. O governador que escolhe o líder, não são os deputados que podem sugerir e indicar, mas é um cargo da escolha do chefe do Poder Executivo”, afirmou o parlamentar.