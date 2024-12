2026 ainda está longe, mas Adolfo lembra: o PSD tem vaga na chapa

Adolfo Menezes - Foto: Sandra Travassos/ALBA

Tem condições de emplacar a ideia disseminada por Ronaldo Carletto, presidente do Avante, de ver uma chapa em 2026 com Jerônimo na cabeça e Jaques Wagner e Rui Costa para o Senado?

Seriam três petistas numa chapa majoritária de quatro, o governador e o vice, mais dois senadores. É algo que nunca aconteceu na era petista, que sempre privilegiou manter a cabeça e agregar aliados.

No almoço de fim de ano com jornalistas (de todos os veículos e sites) ontem na Alba, entre os muitos assantos abordados, Adolfo Menezes (PSD), presidente da casa e anfitrião, foi instigado sobre o assunto e após ressalvar que 2026 ainda está muito distante, começou o papo com outra ressalva:

– Eu falo por mim, é minha opinião, e isso é uma decisão de grupo. O PSD tem sido aliado leal dos governos do PT. E hoje é o maior partido da Bahia. Temos vaga. E acho que pode dar Angelo Coronel mesmo.

reeleição –Claro que a tal configuração tem a adubação do próprio Rui Costa, que já disse várias vezes da sua pretensão de disputar o Senado, mesmo tendo Jaques Wagner, senador em fim de mandato, querendo renová-lo.

Mas já que até lá muita água vai rolar, na questão da reeleição dele para a presidência da Casa Adolfo reafirmou que vai mesmo.

Ou seja, ele pode ser candidato, o que não se sabe é se vai exercer o mandato até o fim, já que está indo para uma segunda reeleição, e o caso pode ser questionado. Mas vai.

Colaborou: Marcos Vinicius

Um elogio com ressalvas

Aluna do Colégio CEPM integrando uma caravana de colegas ontem visitando a Fenagro, Ana Paula Ribeiro, 16 anos, fez um elogio rasgado e uma ressalva:

– O evento é 10, 10. Muito educativo, agrega conhecimento. Só faltou mesmo uma praça de alimentação com lanche gratuito.

Melhor: os colegas dela em volta apoiaram o que ela disse. Ou melhor, disseram que ela os representa.

TJ elege nova lista do MP para desembargador. É igual a outra

O pleno do TJ-Ba vai definir quarta da semana que vem nova lista tríplice para a escolha de outro desembargador oriundo do MP, quando Jerônimo ainda nem definiu quem será o novo desembargador da lista aprovada no início de novembro.

É a primeira vez que o MP escolhe dois desembargadores em tão curto espaço de tempo. E há outro detalhe curioso. A lista sextupla de agora tem os mesmesmíssimos nomes da que ainda não fechou.

Os seis da lista anterior são Adriani Pazelli, Ricardo Dourado, Nivaldo Santos Aquino, Regina da Silva Carrilho, Márcia Regina das Virgens e Paulo Gomes. Os três primeiros formam a lista tríplice que está em mãos de Jerônimo.

A nova lista, com os mesmos nomes, será apreciada pelo TJ em clima de expectativa. Será que os eleitos serão mesmos da lista anterior?

Cavalos e pôneis, a alegria das crianças na Fenagro

Um dos espaços mais disputados na Fenagro pela gurizada é a Arena Pônei, em que crianças escolhem dar voltas com um cavalo ou pônei, uma volta a R$ 20 e duas voltas R$ 30. E eis que um cliente perguntou a D. Zulmira Sena, a responsável, se o preço era proporcional ao tamanho do animal.

– Meu filho, o pônei gasta o mesmo de um cavalo, no transporte, a mesma comida, o mesmo veterinário. Por que haveria ser menor no preço?

Cecília Silva, 5 anos, chegou na Arena e definiu:

– Quero o cavalo. É mais divertido.

Os pais tentaram dissuadi-la:

– O ponei é melhor, é baixinho.

– Mas eu quero o cavalo.

E foi de cavalo. Acompanhada do monitor.