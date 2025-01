Aliado de Zé Ronaldo e filho de Eremita disputam presidência da Câmara

Disputa está pegando fogo na Câmara Municipal - Foto: Reprodução

A briga pela presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana segue pegando fogo. De um lado, Marcos Lima (União), apoiado pelo próximo prefeito do município, Zé Ronaldo (União). Do outro, Jorge Oliveira (PRD), que teve a menor votação entre os vereadores eleitos em 2024, mas conta com o apoio de Yuri Guimarães, presidente do PP Feira e filho da atual presidente da Câmara Eremita Mota (PP).

A disputa rachou a Câmara Municipal e trouxe um fato curioso: vereadores conhecidos por sua lealdade a Zé Ronaldo decidiram apoiar o candidato de Yuri. Entre eles estão Zé Curuca (União), Zé Carneiro (União) e Jurandy Carvalho (MDB). Essa postura gerou indignação no figurão da política feirense, segundo informações colhidas pelo Portal Massa!.

Zé Curuca, por exemplo, é conhecido por manter cargos no distrito de Humildes durante a gestão de Colbert (MDB). No entanto, com essa mudança de postura, pode perder prestígio com Zé Ronaldo. Enquanto isso, os suplentes de vereadores Fabiano da Van (PL) e Carlinhos Cabeção (PRD) podem ganhar mais espaço na nova gestão. Zé Ronaldo, desde que assumiu a prefeitura em 2001, nunca perdeu uma disputa pela presidência da Câmara.

Outra mudança que chama atenção é a de Zé Carneiro. Apesar de sempre ter sido próximo de Zé Ronaldo e crítico ferrenho da atual presidente da Câmara, Eremita Mota, ele agora se aproxima do grupo de Yuri. No passado, Carneiro chegou a afirmar que Yuri era quem de fato comandava a presidência, mas, surpreendentemente, agora inclina-se para o lado do presidente do PP.

Por outro lado, o grupo da base aliada de Zé Ronaldo conta com nomes como Lulinha (União), cotado para ser vice na presidência, Galeguinho (União), Marcus Carvalhal (PL) e outros. Este grupo se reuniu na terça-feira (17) para alinhar estratégias e fortalecer a candidatura de Marcos Lima.

O Portal Massa! entrou em contato com o vereador Zé Carneiro, que confirmou o racha no grupo ligado a Zé Ronaldo. Segundo ele, oito vereadores estão alinhados com Jorge Oliveira, enquanto sete apoiam Marcos Lima.

Também procuramos Zé Curuca, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta.