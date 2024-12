PRF alerta sobre riscos das queimadas

Trafegar pelas rodovias na temporada de estiagem exige mais cuidado dos condutores - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou um alerta crucial para os motoristas que trafegam pelas rodovias da Bahia, especialmente durante a atual temporada de estiagem. As queimadas, frequentemente ilegais, colocam em risco a segurança viária, a fauna e a flora. Entre os trechos mais críticos está a BR-324, onde o fogo e a fumaça já causaram incidentes este ano.

Segundo a PRF, os agentes têm flagrado situações recorrentes de pastagens em chamas, intensificadas pela vegetação seca, ventos fortes e baixa umidade. Esses fatores aceleram a propagação do fogo, cobrindo as pistas com densa fumaça e podem provocar acidentes graves.

“A fumaça reduz a visibilidade e pode causar mal-estar nos motoristas, como confusão mental e tontura, devido à inalação de substâncias tóxicas”, explicou o inspetor Fábio Rocha, da PRF. Ele destacou que veículos pesados enfrentam ainda mais dificuldades nessas condições, devido à limitada capacidade de frenagem.

Além dos riscos diretos aos motoristas, as queimadas também destroem placas de sinalização e afetam a fauna. “Muitos animais silvestres tentam escapar do fogo e acabam atropelados. Outros são encontrados agonizando às margens das rodovias”, lamentou Rocha.

Nesses casos, os agentes da PRF realizam os primeiros encaminhamentos, levando os animais debilitados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

Grande parte das queimadas é resultado do descarte de bitucas de cigarro e lixo inflamável por usuários das rodovias. Outros incêndios são intencionais, quando proprietários de terrenos utilizam o fogo como método de limpeza. “A prática de atear fogo, além de criminosa, pode expor vidas ao perigo e gera prejuízos significativos”, enfatizou o inspetor Rocha.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, atirar objetos pela janela do veículo é infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira de habilitação. Já provocar queimadas pode levar à reclusão de 2 a 4 anos, além de multa, conforme legislação ambiental.

Em rodovias com risco de queimadas, motoristas devem parar o veículo em local seguro ao perceber uma cortina de fumaça, ligar o pisca-alerta e acionar a PRF pelo número 191. Caso seja inevitável atravessar a área tomada por fumaça, mantenha os faróis baixos acesos, reduza a velocidade, feche os vidros e ligue o sistema de ventilação interna. É importante acionar o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira