Sabin e Hemoba unidos pela vida

Instituições promovem campanha de doação de sangue para o “Novembro Vermelho” - Foto: Reprodução | Freepik

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba) uniu forças ao Instituto Sabin, organização social de interesse público, para promover uma nova campanha de doação de sangue, desta vez denominada “Novembro Vermelho”.

As coletas começam nesta segunda-feira, dia 18, tendo o ponto alto no outro sábado, 23, contando os organizadores do movimento com a participação dos colaboradores do Sabin.

A equipe de colaboradores aficionados de modalidades esportivas vem ocupando lugar de destaque na mobilização dos colegas visando exercitar a prática virtuosa da solidariedade.

O Sabin dá sequência, assim, a uma experiência anterior com o mesmo objetivo de reduzir a ansiedade de médicos e pacientes dos hospitais e maternidades devido às constantes baixas nos estoques de bolsa de sangue.

- Nós nos alinhamos com o Hemoba com o intuito de inspirar mais doações que irão ajudar pacientes que precisam de transfusão”, afirma a gestora do Sabin em Salvador, Agnaluce Silva.

Requisitos para doadores - É muito fácil tornar-se um doador, basta ter entre 16 e 69 anos e gozar de boa saúde, pesando mais de 50 quilos.

Para doar, é preciso estar bem alimentado, evitando ingestão de bebidas alcóolicas e outros psicoativos nas 12 horas mais recentes, além de um sono de pelo menos seis horas na noite anterior.

Os endereços dos locais de coleta, bem como mais informações em 21 unidades de cidades do interior, estão disponíveis no endereço eletrônico http://hemoba.ba.gov.br/.

Depois da eleição dos Estados Unidos vamos ter mais guerra comercial, mais confrontos, mais tensões que fazem que seja mais difícil a comunidade internacional se juntar e cooperar” Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do Banco Central - sobre a eleição de Trump nos EUA

MercAfro em pesquisa

A mestra em Desenvolvimento e Gestão pela Universidade Federal da Bahia Luciane Reis entregou como produto final do curso de pós-graduação a plataforma MercAfro, com objetivo de abrir aos empreendedores pretos oportunidades de conhecimento. O objetivo é o de contribuir para reduzir as desigualdades, ao levar em alta conta os maiores obstáculos enfrentados pelas pessoas habitantes das periferias, sofrendo duplamente a rejeição por etnia ("raça") e classe social. O convívio digital entre os afro empreendedores, por sua vez, vai retroalimentar a pesquisa de Luciane Reis, visando a construção de sua tese de doutoramento.

POUCAS & BOAS

A mesa de abertura do IV Congresso Internacional de Educação, Língua, Cultura e Território (Cielcultt) começa às 8h de hoje no auditório Waly Salomão, em Jequié. O momento também abre a XX Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira que conta com outros cinco eventos até o dia 20 de novembro, com o tema central ‘Movimentos contracoloniais: etnicidades e amefricanização dos currículos’. A organização central é do Órgão de Educação e Relações Étnicas, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Odeere/Uesb).

As auditorias do Programa Algodão Brasileiro Responsável nas Unidades de Beneficiamento de Algodão (ABR-UBA) da safra 2023-24, foram encerradas na Bahia com aprovação de 30 empreendimentos. O resultado representa 56,6% das unidades ativas na região oeste, que deve incrementar a área plantada na safra 2024/25 em 10% sobre a anterior, projetando 380 mil hectares. A certificação assegura que essas beneficiadoras operam de acordo as exigências legais, valorizando a fibra baiana com selo ABR.

Em Luís Eduardo Magalhães ainda repercute a conquista do jovem Pedro Maia, 16 anos, luiseduardense que conquistou o título de vice-campeão Mundial de Karatê nas Olimpíadas Mundiais Escolares. A tradicional competição, que é realizada pela International School Sports Federation (ISF), teve sua 18ª edição sediada no Bahrein, na Ásia. O atleta, que começou no esporte aos seis anos, já conquistou outros certames e se prepara para novos desafios.