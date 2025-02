Com gols de estreantes, Bahia goleia Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste

Um dos estreantes, Erick marcou o primeiro gol do Bahia contra o Sampaio Corrêa - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A estreia da equipe principal do Bahia na temporada 2025 foi um presente para os torcedores. Ainda com alguns titulares no banco, Rogério Ceni escalou três, dos seis reforços contratados, e o Tricolor goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 0 na Arena Fonte Nova. Os gols do Esquadrão no jogo da 1ª rodada da Copa do Nordeste foram marcados por Erick, Lucho Rodríguez, Alan James (contra) e Erick Pulga. Ademir participou de todos os gols com três assistências e cobrando a falta do gol contra.

O resultado colocou o Bahia na liderança do Grupo B com três pontos, a mesma pontuação de América-RN, CSA e Náutico, mas com saldo de gols maior. O próximo adversário do Tricolor na Copa do Nordeste é a Juazeirense, em confronto marcado para às 19h do dia 5 de fevereiro, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Antes disso, neste fim de semana, o Bahia entra em campo pelo Baianão. No domingo, 26, novamente na Arena Fonte Nova, o Tricolor recebe o Porto, às 16h, em jogo da 4ª rodada do estadual.