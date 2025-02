Confira horários das travessias Salvador-Mar Grande e Morro de São Paulo neste sábado

Confira horários das travessias Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo - Foto: Uendel Galter

Confira os horários e preços das travessias Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo neste sábado, 25, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia, ASTRAMAB.

Até o momento, o movimento de embarque é moderado nos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, na capital, a travessia Salvador-Mar Grande cumprindo saídas pontuais de meia em meia hora na manhã deste sábado, 25.

O sistema opera com oito embarcações, que trafegam em boas condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos. Os usuários estão encontrando embarque imediato nos dois terminais. O último horário previsto saindo de Mar Grande será às 18h. De Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 19h30.

Confira os horários da Travessia Salvador-Mar Grande:

De Salvador para Mar Grande – 06:30h, 07:00, 07:30h, 08:00, 08:30h, 09:00H, 09:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00h, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:00h, 15:30, 16:00h, 16:30h, 17:00, 17:30h, 18:00, 18:30h, 19:00h e 19:30h.

De Mar Grande para Salvador – 05:00h, 05:30h, 06:00h, 06:30h, 07:00h, 07:30h, 08:00h, 08:30h, 09:00h, 09:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00H, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:00h, 15:30, 16:00h, 16:30h, 17:00h, 17:30h, 18:00h, 18:30h

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Com procura também moderada pelos turistas que vão se deslocar para passar o final de semana na Ilha de Tinharé, a travessia Salvador- Morro de São Paulo opera normalmente. Hoje já foi cumprido o primeiro horário, às 8h30, e as próximas saídas do Terminal Náutico vão ocorrer às às 9h, 10h30, 13h e 14h30.

No sentido do Morro para a capital, os passageiros contam com os seguintes horários: 11h30, 12h30, 14h e 15h.

As passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur e Ilha Bela, no Terminal Náutico da Bahia, ou online nos sites biotur.com.br e ilhabelatm.com.br

Tarifas:

A passagem custa R$ 151,81 no sentido Salvador-Morro de São Paulo.. No sentido contrário, o valor é R$ 138,71.

Passeio de escuna: As escunas de turismo também estão operando e com intenso movimento de embarque neste sábado. As escunas estão saindo do Terminal Náutico desde às 8h 8h. No roteiro do tour estão programadas paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, retornando a Salvador às 17h30. O valor do passeio é R$ 100 por pessoa.