BBB 25: Maike descumpre regra e Big Fone é anulado; entenda

Telefone tocou durante o programa ao vivo e Maike, mesmo com fantasia do castigo do monstro, foi o mais rápido a atender - Foto: BBB | Globo | Reprodução

O apresentador Tadeu Schmidt veio a público anunciar que o primeiro Big Fone do BB25 foi anulado, na madrugada deste domingo, 26. Com isso as pessoas que atenderam o Big Fone, Maike e Gabriel, não estão mais imunes, e Daniele e Diego Hypólito, foram salvos do paredão após a dinâmica ser suspensa. Mike ainda sofreu uma grave punição.

No comunicado do apresentador, o primeiro que atendesse o Big Fone estaria imune, mesmo que estivesse "Na Mira" do Líder, podendo ainda indicar uma dupla ao Paredão. De acordo com a regra, esta dupla não poderia ser uma das escolhidas pelo líder, Maike que estava cumprindo o Castigo do Monstro foi quem atendeu o Big Fone.

"Tenho um comunicado para fazer a vocês: no texto do Castigo do Monstro, estava escrito: 'Os dois castigados vão se vestir de Bambam e devem carregar a boneca Maria Eugênia por todo o tempo. Nunca podem se separar da amada'", disse Tadeu.

"Maike, você atendeu ao Big Fone sem levar a Maria Eugênia com você. Você descumpriu a regra, por isso, o Big Fone está anulado! Maike e Gabriel não estão imunes, Daniele e Diego não estão no Paredão. E pela infração no Castigo do Monstro, Maike recebe punição gravíssima, de 500 estalecas", anunciou o apresentador.

Big Fone volta a tocar

Falando com o público, Tadeu disse que o Big Fone voltará a tocar neste domingo, 26, logo na abertura do programa. "O Big Fone vai tocar outra vez, ao vivo, na abertura do nosso programa de domingo, com a mesma mensagem. Quem atender fica imune e manda outra dupla para o Paredão", explicou o apresentador.