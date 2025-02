DOSE DUPLA Maike indica Diego e Dani Hypólito ao paredão após atender Big Fone Irmãos Hypólitos que venceram a Prova do Anjo mais cedo, também devem imunizar uma dupla Por Redação 25/01/2025 - 23:51 h | Atualizada em 26/01/2025 - 1:10

Telefone tocou durante o programa ao vivo e Maike, mesmo com fantasia do castigo do monstro, foi o mais rápido a atender - Foto: BBB | Globo | Reprodução

Fechar

A primeira chamada ao “Big Fone” na edição do BBB 25 foi realizada neste sábado, 25, durante o programa ao vivo. Mesmo com a fantasia do castigo do monstro, Maike foi o mais rápido a atender. A dinâmica da semana determinava que quem atendesse iria garantir imunidade para a dupla, mesmo que estivesse na mira dos líderes, e ainda deveria indicar uma dupla diretamente ao paredão, porém não poderia ser uma dupla que estivesse na mira. Com o toque do Big Fone, em consenso, Maike e Gabriel indicaram Diego e Dani Hypólito ao próximo Paredão. Sendo assim, a dupla de amigos fica imune e não pode ser votada. Os irmãos Hypólitos que venceram a Prova do Anjo mais cedo, também devem imunizar uma dupla na formação da berlinda. Na sexta, 24, os líderes Vilma e Diogo Almeida apontaram as três duplas que estão “Na Mira”: Camilla e Thamiris, Vitória Strada e Mateus, e Aline e Vinícius. O segundo paredão da temporada vai ser formado, neste domingo, 26, pelo indicado do Líder, o indicado pelo Big Fone, que vai ter direito a um contragolpe e o mais votado da casa. Um deles ainda vai ter a chance de se salvar na Prova Bate e Volta, definindo o paredão triplo, que na próxima terça-feira, 28, decide a segunda eliminação do programa, momento no qual mais uma dupla vai deixar a casa.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR