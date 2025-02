EUA: Trump suspende emissão de passaportes para pessoas não binárias

Medida foi decretada horas após sua posse na segunda-feira, 20 - Foto: Reprodução | AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretou mais uma medida polêmica no país. Desta vez, o republicano suspendeu a emissão de passaportes com o gênero marcado em “X”, nomenclatura de pessoas não binárias, isto é, que não se identificam com gêneros masculino e feminino.

A informação foi confirmada pelo Departamento de Estado americano e a medida foi decretada horas após a sua posse para a Casa Branca na última segunda-feira, 20.

“As diretrizes relativas aos passaportes com a menção de sexo X, emitidos anteriormente, serão anunciadas e publicadas no site do Departamento de Estado”, informou o porta-voz do órgão à Agência France-Press.

A ação, por sua vez, tem o intuito de reconhecer apenas dois gêneros no país definidos no nascimento: masculino, com XY, e o feminino, com XX, assim como ele havia pregado em seu discurso após as eleições. Durante a campanha, Trump também endureceu o tom contra pessoas não binárias.

Nos EUA, os documentos com o gênero X passaram a ser emitidos em 2021, durante o governo do ex-presidente Joe Biden.