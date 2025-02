Trump volta a sugerir anexação do Canadá aos EUA: "Adoraria"

Trump segue anexação do Canadá aos EUA - Foto: Reprodução/Facebook @Donald J

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a sugerir, nesta sexta-feira, 24, a anexação do Canadá ao país. O chefe de Estado americano apontou uma série de 'vantagens' que os canadenses teriam.

Trump fez críticas ao governo canadense e afirmou que a população do país vizinho poderá gostar da ideia, se os pontos positivos forem apresentados. O presidente americano também acusou o Canadá de agir de 'má fé' nos acordos comerciais.

“Eles foram muito desagradáveis conosco nas trocas comerciais. Historicamente, o Canadá tem sido muito mau conosco, muito injusto nas trocas comerciais [...] Veremos como isso se desenvolve. Adoraria ver o Canadá ser o 51° estado", afirmou o presidente.

"Os cidadãos canadenses, se isso acontecer, teriam um grande corte de taxas, porque são muito taxados. Não teriam que se preocupar com Exército, não teriam que se preocupar com muitas das coisas. Teriam melhor assistência médica, muito melhor. Acho que as pessoas do Canadá gostariam disso, se fosse explicado”, disparou Trump, que cumpriu agenda no estado da Carolina do Norte.