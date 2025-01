Após fala polêmica, Trump publica mapa falso que unifica EUA e Canadá

O post acontece após uma série de falas do republicano em relação ao país vizinho - Foto: Reprodução

O presidente dos EUA, Donald Trump, usou as redes sociais para publicar, na noite de terça-feira, 7, um mapa falso unificando os Estados Unidos com o Canadá. O post acontece após uma série de falas do republicano em relação ao país vizinho, que acabou de perder o seu primeiro-ministro.

Canadá deveria "ser o 51º estado" dos Estados Unidos, disse Trump repetidas vezes. Em discursos antes de assumir a presidência, ele tem mencionado a "necessidade de unificação" alegando que os EUA sofrem com os subsídios e déficits comerciais do país vizinho.

O republicano sugeriu que o primeiro-ministro Justin Trudeau se demitiu do cargo por saber dessa necessidade de unificação. Ele também afirmou que, se unido com os EUA, o Canadá estaria "totalmente seguro" de "navios russos e chineses".

No entanto, em uma publicação na rede social X, Justin Trudeau afirmou que "não há chances" do Canadá e os EUA se unificarem e que "trabalhadores e comunidades dos dois países" são beneficiados pela relação comercial dos dois.

Os Liberais usaram a rede social X para publicar uma foto com a demarcação territorial canadense e os dizeres "não são os Estados Unidos". "Para quem estiver confuso", afirmou a legenda.