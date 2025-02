Brasileiro é deportado por Trump após 35 anos vivendo nos EUA

Brasileiros deportados dos EUA recebem assistêrncia do governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus - Foto: Divulgação | Governo do Amazonas

Entre os 158 deportados que chegaram neste sábado, 25, ao Brasil, enviados pelo governo dos Estados Unidos, 88 são brasileiros e muitos viviam no país governado por Donald Trump há décadas, mesmo em situação irregular.

Com o início da deportação em massa, promessa de campanha de Trump, eles agora enfrentam a realidade de reconstruir a vida em seu país natal. É o caso de Sinval de Oliveira, de 51 anos, que voltou ao Brasil depois de 35 anos morando nos EUA.

O voo com os deportados estava previsto para pousar no Aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte (MG). A aeronave parou para reabastecer no Aeroporto Internacional de Manaus (AM) e, devido a problemas técnicos, não conseguiu seguir para BH.

“Morava no Estados Unidos há 35 anos e chegamos aqui com esse incidente. Rapidamente, recebemos toda a assistência e tenho só a agradecer a todos da equipe do Corpo de Bombeiros e de Direitos Humanos”, disse Sinval de Oliveira.

Voos com brasileiros deportados dos Estados Unidos ocorrem desde 2017, durante o governo Temer. Eles chegam ao Brasil uma ou duas vezes por mês, no máximo, sempre às sextas-feiras. O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus prestaram ajuda aos passageiros. Foram distribuídos para os brasileiros colchões, atendimento médico, alimentação e água.