Vítima de racismo, jogador do Atlhetico se pronuncia: "Não deixarei passar”

O zagueiro Léo utilizou suas redes sociais para se pronunciar após ser vítima de racismo no clássico AthletiBa, no Couto Pereira. O jogador do furacão disse que vai tomar todas as medidas cabíveis contra o autor das ofensas, neste domingo, 26.

Um vídeo publicado nas redes sociais, mostra um torcedor localizado na área do Coritiba chamando o atleta de "macaco", logo após Léo ser expulso.

Atitude lamentável de um torcedor do @Coritiba no Atletiba. Não há mais espaço para racismo no esporte nem na sociedade.

Léo e um segurança da equipe foram a Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe) no Couto Pereira para fazer um boletim de ocorrência sobre o caso. Porém o local estava vazio após o jogo. Se espera que o B.O seja registrado na segunda feira, 27.

O delegado do Demafe, Luiz Carlos de Oliveira, informou que o caso será investigado, buscando identificar o autor do vídeo, segundo o ge.

Confira o texto do zagueiro Léo:

"É inadmissível enfrentar tamanho desrespeito como o preconceito que sofri hoje no Athletiba. Racismo é crime! Não aceito e não deixarei passar!

Vou tomar todas as medidas possíveis contra quem fez isso. Quem grita ofensa racista comete crime. Mas quem escuta e finge que nada aconteceu também tem culpa. O silêncio alimenta o racismo e isso precisa acabar!

O futebol é para todos e o respeito tem que estar acima de tudo!".

Clubes se pronunciam sobre o assunto:

O Athletico informou, em nota, que "está adotando todas as providências cabíveis para que os responsáveis sejam identificados e punidos na forma da lei" e que "segue prestando total apoio ao atleta Léo.

O Coritiba também foi a suas redes sociais e, em nota, repudiou o episódio e destacou cooperar com a identificação do torcedor.

"O racismo jamais deve fazer parte do futebol. O que aconteceu com o atleta Léo é e sempre será inaceitável. Lamentável que tenha ocorrido em nosso estádio. Tomaremos todas as medidas que estiverem ao nosso alcance para identificar o agressor e continuaremos trabalhando para que isso jamais se repita", escreveu o Coritiba.

A Federação Paranaense também veio a publico repudiando o ato racista e criminoso que Léo sofreu, pontuando que espera "que os responsáveis sejam identificados e punidos pelas autoridades".

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), falou sobre o assunto em suas redes sociais e destacou que vão "aguardar a polícia identificar quem fez isso e cobrar punição".