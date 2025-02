Primeira vez? Confira 5 dicas de preparação para concursos de 2025

Para este ano, diversas entidades já lançaram editais para certames ou já anunciaram a realização do concurso público - Foto: Divulgação

As oportunidades de concursos públicos encheram os olhos e a vontade de muitos brasileiros, que estão cada vez mais atentos às chances de se tornar um funcionário público. Para este ano, diversas entidades já lançaram editais para certames ou já anunciaram a realização do concurso público.

Nos meses de janeiro e fevereiro, instituições como a Universidade Federal da Bahia (UFBA), Ministério Público da União (MPU), Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) e Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), se preparam para encerrar inscrições, que oferecem altos salários. Essas são oportunidades únicas que podem ser aproveitadas, inclusive para quem se jogará, pela primeira vez, em um concurso.

Leia também

>> Concurso Correios: Divulgado resultado das provas de nível superior

>> Concurso do Ibama oferece 460 vagas, com salário inicial de R$ 9.99

>> Marinha oferece vagas de processo seletivo em 5 cidades da Bahia

>> Veja 4 concursos com altos salários que estão com inscrições abertas

A especialista em Estudos Linguísticos e Literários, Rose Sampaio, sinaliza que o primeiro passo para iniciar a operação de preparação é manter o foco durante todo o planejamento de estudo.

1. Como filtrar os concursos mais fáceis de passar

Para não perder oportunidades que têm menor grau de dificuldade, a professora aconselha que o candidato olhe cuidadosamente os editais dos concursos, através de sites como o PCIConcursos

“Além disso, deve-se considerar vários fatores como a concorrência e o nível de complexidade. Quando se trata de escolher concursos com menor grau de dificuldade, eu aconselharia os candidatos a observar os editais cuidadosamente. Procure por concursos com maior número de vagas ou menos disciplinas complexas. Grupos online podem ser uma boa fonte para depoimentos e experiências”, disse ela.

2. Melhores formas de criar uma rotina de estudo

É comum que, para conseguir alcançar boa pontuação de exames, estudantes realizem planejamento de estudo para conciliar com a rotina do dia a dia. A especialista aponta, mais uma vez, para a eficiência de revisões de provas anteriores para ganhar familiaridade com a banca.

“Para criar uma rotina de estudos eficaz, recomendo que os candidatos comecem estabelecendo horários fixos e diversifiquem suas matérias. É fundamental incluir revisões frequentes e simulados em seu plano. Além disso, o uso da técnica pomodoro pode ajudar bastante na concentração”, continua a professora.

3. Por onde estudar e quais os melhores materiais

Alguns sites proporcionam conteúdos gratuitos e de fácil acesso para concurseiros, além de vídeos no YouTube e em outras plataformas de estudo, mas a professora orienta que é preciso fazer um filtro desse material para decidir qual o melhor, diante do foco desejado:

“A dificuldade sobre onde conseguir bons materiais é quase sempre comentada. Sites especializados, plataformas de ensino online e grupos nas redes sociais são ótimos para obter conteúdo confiável. Muitos candidatos também utilizam videoaulas e apostilas em PDF como recursos importantes de estudo”

4. Melhores técnicas de estudo

Rose Sampaio já havia dado dicas de técnicas de estudos que podem ajudar na absorção de conteúdos, mas ela reforça que para quem vai iniciar na vida de concurseiro, podem ser fundamentais.

“Encorajo os candidatos a experimentarem várias técnicas de estudo. Mapas mentais, resumos frequentes e a técnica de Feynman são algumas delas. Além disso, trabalhar com exercícios anteriores pode ser decisivo, já que ajuda a familiarizar-se com o formato das questões”, disse a professora.

5. O que não fazer ou deve evitar durante o processo de estudo

A educadora aconselha que o foco deve estar lado a lado do estudante durante toda a preparação para o certame. Para isso, alguns pontos são indispensáveis para não fazer, para quem deseja se tornar concurseiro:

“No preparo para concursos, alerto aos meus alunos sobre os perigos da procrastinação e da comparação excessiva com outros candidatos. É importante manter-se focado e evitar o acúmulo de material desnecessário. Manter-se longe de distrações digitais é igualmente crucial para um preparo eficaz”, finaliza Rose Sampaio.