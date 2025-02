Marinha oferece vagas de processo seletivo em 5 cidades da Bahia

Serão ofertadas 97 vagas, com inscrições que terminam no dia 26 de janeiro - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

A Marinha está, até o dia 26 de janeiro, com inscrições abertas para o processo seletivo que vai preencher 97 vagas para profissionais de nível médio e fundamental. O certame oferece vagas para a prestação do serviço militar voluntário (SMV), como Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2-Praças), para 2025.

Leia também:

>> Concurso da Ebserh: inscrições para 545 vagas terminam nesta segunda

>> Veja 4 concursos com altos salários que estão com inscrições abertas

>> Concurso MPU: Número de vagas sobe para 172 após retificação

As vagas serão preenchidas em seis cidades do Brasil, sendo cinco na Bahia. Confira a distribuição:

Salvador/BA:



Para prestação do SMV como Cabo (CB) - Área Industrial - 35 vagas: Edificação (3), Eletrônica (1), Mecânica (10), Metalurgia (4), Motores (12), Marcenaria (2) e Eletrotécnica (3).

- Área de Saúde - 28 vagas: Administração Hospitalar (3), Enfermagem (15), Higiene Dental (3), Nutrição e Dietética (1), Patologia Clínica (1), Prótese Dentária (1), Radiologia Médica (3) e Técnico em Farmácia (1).

- Área de Apoio – 20 vagas: Administração (14), Ciências Contábeis (5) e Processamento de Dados (1).

Para prestação do SMV como Marinheiro Especializado (MNE) - Área Administrativa – 6 vagas: Barbeiro (2), Cozinheiro (2) e Motorista de Viaturas Administrativa (2).

Juazeiro-BA:

- Área de Apoio - para prestação do SMV como CB: Ciências Contábeis (1).

Ilhéus-BA:

- Área Administrativa - para prestação do SMV como MNE: Motorista de Viaturas Administrativa (2).

Porto Seguro-BA:

- Área de Saúde - para prestação do SMV como CB: Enfermagem (1).

Bom Jesus da Lapa-BA:

- Área Administrativa - para prestação do SMV como MNE: Motorista de Viaturas Administrativa (2).

Aracaju-SE:

- Área Industrial - para prestação do SMV como CB: Edificação (1) e Administração (1).

As vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 41 anos, em 06/10/2025, que tenham concluído ou estejam concluindo o curso de nível médio ou nível fundamental relativo à profissão a que concorre, até a data acima, e que preencham os demais requisitos previstos no Aviso de Convocação.

O processo seletivo é constituído de uma prova escrita objetiva de Língua Portuguesa, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, Verificação Documental e de Dados Biográficos e Prova de Títulos. Os voluntários classificados em todas as etapas do processo seletivo serão matriculados, como grumetes, nos estágios de aprendizagem técnica ou técnico para Praças, que serão realizados na cidade de Salvador-BA.

Após aprovação nos estágios, serão promovidos a CB ou MNE, conforme a vaga de ingresso, e serão designados para as unidades da Marinha do Brasil presentes na área de jurisdição do Comando do 2º Distrito Naval, que engloba os estados da Bahia e Sergipe, podendo ter seus compromissos renovados por até 8 anos e vencimentos na ordem de R$ 2.320,00 para Marinheiros-Especializados e R$ 3.380,00 para Cabos.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00. Demais informações sobre as inscrições, podem ser obtidas neste link.