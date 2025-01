Concurso MPU: Número de vagas sobe para 172 após retificação

O último concurso público do MPU aconteceu em 2018 - Foto: Divulgação l MPU

O número de vagas para o concurso público do Ministério Público da União (MPU) aumentou para 172 após passar pela primeira retificação no edital, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 17.

Anteriormente eram ofertadas 152 oportunidades, para os cargos de Técnico e Analista em diferentes áreas. Os interessados devem acessar o site da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca que está organizando o processo seletivo, até às 16h do dia 27 de fevereiro.

O último concurso público do MPU aconteceu em 2018, onde foram inicialmente ofertadas 47 vagas, sendo: 11 para técnico de administração e 36 para analista em direito.

Apesar do número baixo de oportunidades, o Ministério Público da União nomeou cerca de 1.939 participantes, sendo: 669 para o cargo de analista em direito e 1.270 para técnicos de administração.

O processo seletivo também tem oportunidades para cadastro reserva de pessoal. A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais.

Para o cargo de Analista, a remuneração inicial é de R$ 13.994,78. As oportunidades são para graduados em direito, biblioteconomia, comunicação social, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, antropologia, arquitetura, biologia, contabilidade, economia, engenharia, entre outros.

Já para o cargo de Técnico, o salário inicial é de R$ 8.529,65. As funções se restringem às áreas de administração, enfermagem e polícia institucional. Para participar do concurso, é necessário pagar uma taxa de inscrição que varia conforme o cargo, sendo: R$ 120 para analista e R$ 95 para técnico.

Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa. As provas estão previstas para 4 de maio, em todas as capitais do país. Os participantes realizarão avaliações objetivas e discursivas, em turnos diferentes, de acordo com o cargo concorrido.