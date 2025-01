Bahia: 13 concursos para ficar de olho em 2025

Na Bahia, estão previstas publicações de editais com cargos voltados à educação, judiciário, segurança pública, administrativos e outros - Foto: Divulgação

O ano de 2025 prepara muitas oportunidades para concurseiros, em todas as regiões do Brasil e em diversas entidades públicas. Na Bahia, estão previstas publicações de editais com cargos voltados à educação, judiciário, segurança pública, administrativos e outros, com salários iniciais que podem chegar até R$ 13 mil. Confira as oportunidades:

CRP-BA

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP-BA) publicou as normas de realização do seu novo concurso público que vai preencher 17 vagas, de nível médio ou superior, nos municípios de Salvador, Itabuna, Feira de Santana e Vitória da Conquista. As inscrições seguem até o dia 13 de janeiro e podem ser realizadas no site da Consulplan. A prova será realizada no dia 09 de fevereiro de 2025 e os salários chegam a até R$ 4.394,00.

UFBA

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) lançou o edital de nº. 01/2025 que abre as inscrições para um concurso público de provas e títulos que irá preencher 36 vagas em cargos de Professor Auxiliar, Assistente e Adjunto para lotação nos Campi de Salvador e Vitória da Conquista.

O requisito para concorrer a vaga é graduação na área, além de especialização para Auxiliar, mestrado para concorrer na especialidade de Assistente e doutorado para classe Adjunto. A remuneração dos professores vai de R$ 2.681,35 a R$ 10.481,64, conforme a titulação.

CREF-BA

O Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região (CREF 13) na Bahia vai realizar um novo concurso para preencher 6 vagas e formar cadastro de reserva em 4 diferentes cargos de nível superior para lotação no município de Salvador-BA.

Os salários dos cargos variam de R$ 2.429,00 a R$ 3.851,00, mais benefícios, por regime de trabalho de 40 horas na semana.

SEMA (BA)

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente da Bahia (SEMA-BA), está até o dia 20 de janeiro com um processo seletivo público aberto para preencher 46 vagas e formar um cadastro de reserva no cargo de Técnico de Nível Superior pelo Regime Especial de Direito Administrativo - REDA. As oportunidades são para Salvador, com remunerações de R$ 3.373,21, para jornada de 40 horas semanais.

ADAB

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) abre no dia 15 de janeiro as inscrições para o processo seletivo que vai preencher vagas de Técnico em Nível Médio nas funções temporárias, com oportunidades para profissionais de nível médio ou formação técnica profissionalizante de nível médio. As inscrições são para até o dia 28 de janeiro e pode pagar R$ 2.808,56, já incluso o vencimento e gratificação do cargo. Além disso, serão pagos adicionais de auxílio-refeição de R$ 20 por dia e auxílio-transporte.

UESB

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) lançou um novo edital com abertura de uma seleção temporária para preencher 70 vagas e formação de cadastro reserva em diversos cargos de ensino médio e superior nos campi de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.

O salário varia de R$ 1.895,33 a R$ 3.279,43 e há acréscimo do valor mensal de R$ 440,00 para jornada de trabalho de 40 horas semanais e de R$ 286,00 para as funções de 30 horas semanais, referente ao auxílio-alimentação.

Editais publicados

SMED

Está formada a Comissão Organizadora do Concurso Secretaria Municipal da Educação (SMED). A Prefeitura de Salvador ofertará 60 vagas para Coordenador Pedagógico, segundo decreto 9.919/12, expedido pelo Prefeito Bruno Reis.

Segundo dados de novembro de 2024 do Portal de Transparência da capital, os vencimentos brutos para o cargo variam de R$ 3.818,40 a R$ 11.908,52.

CRMV (BA)

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia (CRMV BA) divulgou os nomes dos membros que compõem a comissão organizadora do novo concurso. O salário inicial é de R$ 4.275,23, de acordo com o último edital.

PGE (BA)

Está prevista a divulgação do concurso da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE BA), para o preenchimento da vaga de procurador, com salário que pode chegar a R$ 26.552,44 (Procurador 3ª classe). Além disso, o PGE também abrirá oportunidades para Analista e Assistente de Procuradoria, para níveis níveis médio e superior.

Previstos

SAEB (BA)

A Secretaria da Administração do Estado da Bahia tem a previsão de realizar um novo certame com 65 admissões. O último concurso público para a secretaria, realizado em junho de 2022, ofertou 49 vagas para o cargo de Agente de Tributos Estaduais.

SSP (BA)

Foi publicado o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2025 e o concurso para Secretaria de Segurança Pública da Bahia está entre os previstos para o próximo ano. Há previsão de que sejam oferecidas 1.100 vagas.

Polícia Civil da Bahia

O governo do Estado enviou um projeto de lei à Assembleia Legislativa para criar 500 vagas de delegados, 437 vagas para escrivães e 1.460 vagas para investigadores para a Polícia Civil do Estado da Bahia.

Concurso DPE (BA)

A Defensoria Pública do Estado da Bahia é uma das citadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício de 2025 para realização de nova seleção de cargos de analista técnico e agente administrativo.