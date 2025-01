MPU abre concurso com 152 vagas e salários de quase R$ 14 mil

Inscrições abrem às 16h do dia 13 de janeiro de 2025 - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

Foi publicado nesta quarta-feira, 8, o edital para um novo concurso do Ministério Público da União (MPU) onde estão sendo ofertadas 152 vagas para os cargos de analista e técnico — em diversas áreas de formação, em diferentes estados —, além do cadastro de reserva. Para participar do certamente é necessário ter curso superior e seleção está a cargo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Leia mais:

>> Concurso do Iphan encerra inscrição na terça; salário chega a R$ 9 mil

>> Concurso da AEB oferece salários de até R$ 10,8 mil

>> Governo inicia reembolso das taxas de inscrição do CNU

As inscrições abrem às 16h do dia 13 de janeiro de 2025 e se encerram às 16h do dia 27 de fevereiro de 2025, de acordo com o horário oficial de Brasília (DF). Os interessados deverão acessar o endereço https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpu2025. As taxas de participação custarão R$ 120 (analista) e R$ 95 (técnico). Os candidatos precisarão informar o estado em que estão concorrendo.

Do total de oportunidades oferecidas, 20% são reservadas aos candidatos negros. Além disso, 10% são destinadas aos que concorrem a minorias étnico-raciais (população indígena, quilombolas, ciganos e outros povos/comunidades tradicionais). Mais 10% serão voltadas para candidatos com deficiência.

Isenção da taxa

Somente haverá isenção da taxa para os candidatos amparados pelo Decreto 6.593/2008, que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e para os amparados pela Lei 13.656/2018, que garante isenção ao doador de medula.

A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada entre 16h do dia 13 de janeiro de 2025 e 16h do dia 15 de janeiro de 2025, pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpu2025.

Distribuição das vagas e salários oferecidos

Para técnico, as especialidades são: Administração (56 vagas), Polícia Institucional (8 vagas) e Enfermagem (1 vaga). Os ganhos são de R$ 8.529,65, mais benefícios.

Para analista, as especialidades são: Direito, Atuarial, Biblioteconomia, Clínica Médica, Comunicação Social, Desenvolvimento de Sistemas, Enfermagem, Ginecologia, Odontologia, Oftalmologia, Antropologia, Arquitetura, Biologia, Contabilidade, Economia, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária, Geografia, Geologia, Medicina do Trabalho, Oceanografia, Tecnologia da Informação e Comunicação, Psicologia, Serviço Social, Suporte e Infraestrutura, Psiquiatria e Arquivologia. O salário é de R$ 13.994,78, mais benefícios.

Etapas

A seleção será composta de:

Prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório

Prova discursiva, exceto para o cargo de técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório e classificatório

Teste de aptidão física apenas para o cargo de técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório

Avaliação médica apenas para o cargo de técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório

Programa de formação profissional apenas para o cargo de técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório e classificatório

Procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial para aqueles que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para candidatos negros/minorias étnico-raciais e para candidatos com deficiência

As prova objetiva e discursiva serão realizadas em todas as capitais do país, no dia 4 de maio. A aplicação será das 8h às 12h30 (analista) e das 15h às 19h30 (técnico).

Validade

O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.