Veja 4 concursos com altos salários que estão com inscrições abertas

Neste ano, diversas oportunidades de concursos oferecem oportunidades únicas de benefícios - Foto: Freepik/Divulgação

Neste ano, diversas oportunidades de concursos oferecem oportunidades únicas de benefícios. Alguns certames contam com valorização do salário, planos de saúde, auxílio-alimentação e entre outros, e chegam a oferecer até R$ 35 mil.

Leia também

>> Concurso MPU: Número de vagas sobe para 172 após retificação

>> Resultado preliminar do concurso dos Correios é divulgado

>> Bahia: 13 concursos para ficar de olho em 2025

Confira as oportunidades:

UFBA

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) lançou o edital de nº. 01/2025, cujas inscrições seguem até do dia 14/02/2024 para um concurso público de provas e títulos que irá preencher 36 vagas em cargos de Professor Auxiliar, Assistente e Adjunto para lotação nos Campi de Salvador e Vitória da Conquista.

O requisito para concorrer a vaga é graduação na área, além de especialização para Auxiliar, mestrado para concorrer na especialidade de Assistente e doutorado para classe Adjunto. A remuneração dos professores vai de R$ 2.681,35 a R$ 10.481,64, conforme a titulação.

MPU

Com anúncio de ampliação de vagas para 172, em todos os estados do Brasil, o concurso do Ministério Público da União (MPU) oferece salários atrativos, sendo de R$ 8.529,65 para Técnicos a R$ 13.994,78 para Analistas. As jornadas para ambos são de 40 horas semanais.

As inscrições estarão abertas de 13 de janeiro a 27 de fevereiro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As taxas de inscrição são de R$ 120,00 para Analistas e R$ 95,00 para Técnicos.

TJ-AM

O concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) abre 26 vagas imediatas para o cargo de Juiz de Direito Substituto, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 35.845,21.

As inscrições estarão abertas até o dia 4 de fevereiro de 2025, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 350,00.

Para concorrer, é necessário ter bacharelado em Direito, três anos de atividade jurídica, além de atender a requisitos como idoneidade moral, equilíbrio psicoemocional e aprovação no Exame Nacional de Magistratura (ENAM).

TJ-SP

O concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) abriu 274 vagas em dois editais para profissionais de nível superior. As oportunidades são para os cargos de Assistente Social Judiciário e Psicólogo Judiciário, com remuneração de R$ 9.061,53 para uma carga horária de 30 horas semanais.

As inscrições estarão abertas até o dia 10 de fevereiro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação VUNESP. A taxa de inscrição é de R$ 96,00. Os editais completos podem ser encontrados no site do Diário da Justiça Eletrônico – Caderno Administrativo, edição de 19 de dezembro de 2024, ou no site da Fundação VUNESP