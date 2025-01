Concurso da Ebserh: inscrições para 545 vagas terminam nesta segunda

Hospital Edgar Santos, na UFBA, está oferecedo vagas para cadastro reserva - Foto: Divulgação | EBSERH | UFBA

Terminam nesta segunda-feira, 20, as inscrições para o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que vai oferecer 545 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio/técnico e superior da área médica, assistencial e administrativa. São 198 vagas na área médica, 330 vagas na área assistencial e 17 vagas na área administrativa.

As vagas serão destinadas a 45 hospitais universitários federais em 17 estados e à administração central da Ebserh. Em Salvador, há vagas de cadastro reserva para o Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia (Hupes) e para a Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Ebserh, e escolher a área desejada para atuar. Os editais também estão disponíveis no site da empresa. O valor da taxa de inscrição será de R$85,00 para os cargos de nível médio/técnico e R$110,00 para os cargos de nível superior

A prova objetiva será aplicada no dia 16 de março de 2025, sendo as provas de nível médio realizadas no período vespertino e para os cargos de nível superior, no matutino. As convocações do atual concurso seguem ocorrendo até o dia 1º de março de 2025, quando o prazo de vigência termina. Até o momento, já foram contratadas 6.153 pessoas, aproximadamente nove vezes o número de vagas do atual edital, que foi de 695 vagas.

A vigência do concurso é de um ano, prazo que pode ser prorrogado pelo mesmo período. Os editais reservam vagas para públicos específicos, conforme critérios definidos por lei: 20% das vagas são para pessoas pretas e pardas (PPP), o que corresponde a 109 vagas, e 3% são para os indígenas, o equivalente a 17 vagas.

No caso das pessoas com deficiência, a Ebserh celebrou um acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e aumentou de 5% para 10% a quantidade de vagas reservadas para esse público, que nesse concurso equivale a 55 vagas.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.