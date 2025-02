Concurso do Ibama oferece 460 vagas, com salário inicial de R$ 9.994

Qualquer pessoa, com nível superior em qualquer área de formação,poderá participar - Foto: Divulgação

Abre no dia 30 de janeiro, as inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que oferecerá 460 vagas - sendo 130 para analista administrativo e 330 para analista ambiental da carreira de especialista em meio ambiente em vários estados.

Qualquer pessoa, com nível superior em qualquer área de formação, concluído em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) poderá participar do certame. O salário inicial é de R$ 9.994,60, mais adicionais.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca responsável pela realização do certame, que terá provas objetivas, prova discursiva e avaliação de títulos.

O edital completo está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 24, e pode ser consultado aqui. De acordo com as regras, 5% das vagas serão destinadas a candidatos com deficiência e 20% serão reservadas a pessoas negras.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas através do link até o dia 18 de fevereiro. A taxa de inscrição é R$ 95 e poderá ser paga até 20 de fevereiro. Somente membros de famílias de baixa renda, inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa. Os pedidos de isenção poderão ser feitos de 30 de janeiro a 5 de fevereiro.

Remuneração

A remuneração dos analistas será composta de R$ 9.994,60 (vencimento básico Classe A/Padrão I + gratificação de desempenho - GDAEM + auxílio alimentação), com possibilidade de receber ainda Gratificação de Qualificação (GQ I Especialização: R$ 464 / GQ II Mestrado: R$ 922 / GQ III Doutorado: R$ 1.387).

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Provas

As provas objetivas e a prova discursiva, para todos os candidatos (previstas para 6 de abril), bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos com deficiência e o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros, serão realizados nas 26 capitais do país e no Distrito Federal.

As provas objetivas terão 120 questões (50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos). A prova discursiva será uma redação

Resultado

O resultado final das provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva serão divulgados em 7 de maio. As demais datas serão informadas por meio de editais subsequentes.

Validade

O prazo de validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.