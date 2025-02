Jerônimo sanciona lei e encaminha concurso na Polícia Civil

Edital do concurso para a Polícia Civil deve ser publicado ainda neste ano - Foto: Haeckel Dias / Ascom-PC

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) tornou em lei o projeto que cria 2.397 novos cargos para a Polícia Civil da Bahia. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 23. São ao todo, 500 vagas para delegados, 437 para escrivães e 1.460 para investigadores.

A proposta foi enviada à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pelo governador no início de novembro de 2024 e aprovada na Casa poucos dias depois, de forma unânime.

Jerônimo ao lado dos chefes das forças de segurança da Bahia, em cerimônia na quarta-feira, 22. | Foto: Thuane Maria / GOVBA

Agora como lei, a expectativa é que a corporação lance, ainda esse ano, o edital para um novo concurso público. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, no mês de agosto do ano passado, a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, já havia antecipado o pedido para a realização do certame e salientou que a expectativa era o início ainda no primeiro semestre de 2025.

Outro passo importante para a realização do concurso foi dado em dezembro, quando a corporação instituiu o Grupo de Trabalho (GT) para estudar e analisar os últimos ajustes para o edital.

Conforme a publicação, o grupo terá a finalidade de "promover estudos e análises para ajustes e aprimoramento com modificações, inclusões ou exclusões de itens nos próximos editais que serão formalizados pela SAEB, para o ingresso na Polícia Civil da Bahia, visando o provimento de vagas para os cargos públicos de Delegado, Escrivão e Investigador de Polícia Civil".

Em cerimônia que celebrou a sanção deste projeto e outras ações na segurança pública, na quarta-feira, 22, a delegada Geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, destacou que a criação dos novos cargos representa um avanço significativo na prevenção e elucidação de crimes na Bahia.

“Esse reforço amplia nossa capacidade de investigação e resposta às demandas da população. Essa iniciativa nos fortalece e nos permite atuar de forma mais eficiente no combate à criminalidade, promovendo justiça e segurança em todas as regiões do estado.”