Polícia Civil forma Grupo para ajustar edital do próximo concurso

Edital do concurso deve sair no primeiro semestre de 2025 - Foto: Divulgação | Ascom-PC/Haeckel Dias

A Polícia Civil instituiu o Grupo de Trabalho (GT) para estudar e analisar os últimos ajustes para o edital do novo concurso da corporação. A portaria foi publicada no edital desta quinta-feira, 5, no Diário Oficial do Estado.

Leia Mais:

>> Inscrições para o concurso do CFO da PM começam nesta quinta; veja



>> Alba aprova criação de mais de 2 mil cargos na Polícia Civil

>> Polícia Civil vai abrir novo concurso com mais de 1 mil vagas em 2025

Conforme a publicação, o grupo terá a finalidade de "promover estudos e análises para ajustes e aprimoramento com modificações, inclusões ou exclusões de itens nos próximos editais que serão formalizados pela SAEB, para o ingresso na Polícia Civil da Bahia, visando o provimento de vagas para os cargos públicos de Delegado, Escrivão e Investigador de Polícia Civil".

A portaria ainda diz que "os produtos resultantes das atividades desenvolvidas no âmbito do Grupo de Trabalho irão compor o relatório final que será apresentado ao Gabinete da Delegada-Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para a conclusão dos trabalhos".

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, em agosto deste ano, a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, já havia antecipado o pedido para a realização do concurso e salientou que a expectativa era o início ainda no primeiro semestre de 2025.