Alba aprova criação de mais de 2 mil cargos na Polícia Civil

- Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia aprovarou na tarde desta terça-feira, 12, a criação de 2.397 novos cargos para a Polícia Civil da Bahia.

O Projeto de Lei 25.575/2024, que representa uma das maiores expansões do efetivo policial nos últimos anos, cria 500 cargos de delegado dentro da instituição, enquanto outros 437 vagas para escrivão serão criadas. Para a função de investigador, serão disponibilizados 1.460 novos espaços na Polícia Civil.

O texto foi aprovado de forma unânime na Assembleia Legislativa, recebendo votos favoráveis tanto da bancada de governo quanto da oposição, sinalizando um consenso sobre a importância do fortalecimento das forças de segurança do estado. O projeto seguirá agora para sanção do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para entrar em vigor.

Esse foi o terceiro projeto do governador Jerônimo Rodrigues (PT) aprovado pela Casa nesta terça, 12. Além da ampliação do efetivo policial, a Alba também aprovou a criação do programa Minha Casa Minha Vida - Bahia e a autorização para empréstimo de R$ 2 bilhões.