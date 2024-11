Projeto é aprovado e Bahia terá seu próprio Minha Casa Minha Vida

Lançamento do novo Minha Casa, Minha Vida - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A Bahia terá um programa habitacional próprio voltado para a sua população. A Assembleia Legislativa (Alba) aprovou por unanimidade, nesta terça-feira, 12, o Projeto de Lei 25.517, que cria o ‘Minha Casa Minha Vida - Bahia.

O texto tem como objetivo ampliar a oferta de moradias para reduzir as desigualdades sociais no estado.

Entre os agraciados, de acordo com o texto, estarão as famílias em vulnerabilidade social; situação de risco, seja físico ou ambiental; que estejam em moradias precárias; que tenham mulheres à frente da unidade do lar; e que residam em “moradias, removidas involuntariamente por intervenção de obras públicas ou desastres naturais”.

Antes da votação em plenário, o líder da bancada de oposição, Alan Sanches (União Brasil), frisou o voto favorável. “Votaremos com o plenário da Casa”, pontuou.

A sessão foi comandada pelo presidente em exercício, Zé Raimundo (PT).