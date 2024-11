Empréstimo de R$ 2,8 bi do governo Jerônimo é autorizado pela Alba

Valor será voltado para programa de consolidação fiscal - Foto: Cássio Moreira / A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, na tarde desta terça-feira, 12, o Projeto de Lei 25.573/2024, que autoriza o governo da Bahia a contratar uma operação de crédito no valor de U$ 500.000.000 (R$ 2 bilhões) junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o financiamento do Programa de Consolidação Fiscal, Eficiência Energética e Conectividade - (PROCONGES).

O projeto teve voto contrário apenas da bancada de oposição da Casa e do deputado Hilton Coelho (Psol), do bloco independente.

O PROCONGES será voltado ao apoio de ações para a consolidação fiscal e gestão financeira no estado.

“O PROCONGES apoiará ações voltadas para a consolidação fiscal, gestão financeira e do gasto público, melhoria da eficiência energética do Estado e ampliação da conectividade”, diz trecho do PL.