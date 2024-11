Jerônimo quer criar mais 2,4 mil vagas na Polícia Civil; entenda

Jerônimo quer aumentar efetivo da Polícia Civil - Foto: Divulgação | Polícia Civil

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) enviou um Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) com o pedido para a criação de 2.397 cargos na estrutura da Polícia Civil já para o ano de 2025.

A proposta prevê a criação de 500 cargos de delegado, 1.460 de investigador e 437 de escrivão. Com o acréscimo, a despesa de pessoal para o exercício de 2025, ficará no valor estimado de R$ 286 milhões, e para os exercícios de 2026 e 2027, no valor estimado de R$ 292 milhões para cada ano, considerando que todas as vagas criadas sejam preenchidas em único momento.

“A presente proposição visa aprimorar a estrutura organizacional da Polícia Civil do Estado da Bahia, reiterando, assim, o compromisso do Governo do Estado em promover medidas de fortalecimento da segurança pública”, justifica o texto.

Em entrevista para o Portal A Tarde no mês de setembro, a delegada-geral Heloísa Brito já havia adiantado que um novo edital para o concurso público da corporação seria publicado no primeiro semestre de 2025.

Caso a lei seja aprovada, o efetivo da Polícia Civil ficará da seguinte forma:

Delegado de Polícia Civil 1.700

Investigador de Polícia Civil 7.900

Escrivão de Polícia Civil 1.730

Perito Técnico de Polícia Civil 1.100

Perito Criminal de Polícia Civil 900

Perito Médico Legista de Policial Civil 600

Perito Odonto-Legal de Polícia Civil 80