Edital do concurso da Polícia Civil deve sair no 1º semestre de 2025

Anunciado no final de agosto, o concurso da Polícia Civil da Bahia já tem previsão de divulgação do edital. Segundo a delegada-geral da PC, Heloísa Brito, o documento deve ser publicado no primeiro semestre de 2025.

"Ainda não há novidade, mas ficar só no desejo da Delegada Geral que seja no primeiro semestre e até porque o nosso concurso demora em média dois anos entre a realização de todas as etapas e conseguiram nomear os colegas, mas eu não posso ser isso porque eu realmente espero o aval aí do nosso Governador e da Secretaria de Administração, o pedido da Delegada geral é de que seja para primeiro semestre", disse em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

O novo concurso deve ofertar 1 mil vagas, e segundo a delegada, já foi solicitado ao governador Jerônimo Rodrigues e ao secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP), Marcelo Werner.

“Está sendo estudado para o ano que vem. Considerando que faz tempo que realizamos um concurso e que nós temos um número muito grande de aposentadorias, sentimos a necessidade de fortalecer as nossas investigações com o aporte de novos servidores, principalmente no interior do estado”, disse ela.

No dia 15 de agosto, o Governo do Estado publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE), a nomeação de 261 candidatos aprovados no Concurso da Polícia Civil (Saeb 02/2022). O edital contempla 92 delegados, um escrivão e 168 investigadores, que já haviam sido convocados em junho deste ano para apresentação de documentos.



Com a medida atual, fica concluída a nomeação de todos os candidatos 973 aprovados no concurso. Outros 712 candidatos já haviam sido nomeados anteriormente.