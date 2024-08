Polícia Civil abre concurso com 255 vagas e salário de até R$ 14,9 mil

- Foto: © Tânia Rêgo | Agência Brasil

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) abriu edital nesta terça-feira, 20, de um novo concurso público.

VEJA TAMBÉM:

>>>Polícia Civil vai abrir novo concurso com mais de 1 mil vagas em 2025

>>>Luciano Huck fora da Globo? Famoso causa após flertar com a política

>>>Sorteio coloca Bahia e Flamengo frente a frente na Copa do Brasil

>>>Anitta e Luísa Sonza são confirmadas como atrações da NFL

São 255 vagas, com salários entre R$ 5,3 mil e R$ 14,9 mil. As inscrições começam no dia 21 de outubro e seguem até 19 de novembro.

Confira as vagas da PCMG:

>Delegado de polícia substituto: 54 vagas. Salário inicial: R$ 14.931,31;

>Perito criminal: 26 vagas. Salário inicial: a R$ 11.547,07;

>Médico legista: 10 vagas. Salário inicial: R$ 11.547,07;

>Investigador: 165 vagas. Salário inicial: R$ 5.332,62

A prova objetiva do concruso será realizada no dia 26 de janeiro de 2025, em Belo Horizonte (MG). O certame faz parte de uma primeira etapa. A segunda está relacionada com prova oral e exames físicos.

>>>Clique aqui para fazer as inscrições no site da Fundação Getulio Vargas (FGV)

>>>Clique aqui para acessar o edital do concurso público da PCMG