Anitta e Luísa Sonza são confirmadas como atrações da NFL

NFL São Paulo Game vai ser realizado na Neo Química Arena, na capital paulista - Foto: Reprodução | Instagram

Um jogo da National Football League (NFL), liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos, acontecerá no Brasil pela primeira vez na história. O NFL São Paulo Game vai ser realizado na Neo Química Arena, na capital paulista, no dia 6 de setembro, às 21h15, e confirmou Anitta e Luísa Sonza como atrações.

Leia mais:

>> Anitta cita desejo de rotina: 'Esperar meu marido voltar do trabalho'

>> Anitta critica uniforme brasileiro nas Olimpíadas de Paris 2024

>> Quem é a mulher que viveu trisal com Anitta e Pedro Scooby?

A dona do hit ‘Chico’ foi o nome escolhido para cantar o hino nacional brasileiro. “Fico muito lisonjeada de cantar o hino do nosso país em um evento tão emblemático e que chega pela primeira vez ao Brasil. Com certeza, essa é mais uma conquista na minha carreira que me orgulha demais”, disse a cantora, de 26 anos.

Já Anitta irá se apresentar no evento, durante o show de intervalo. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 20, pelo perfil oficial da própria cantora e da liga esportiva.

| Foto: Divulgação

A partida, que trará um duelo entre os times Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, marca a primeira vez que a América do Sul terá uma partida da liga de futebol americano e também a abertura da temporada 2024/2025 da NFL.