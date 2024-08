Anitta critica uniforme brasileiro nas Olimpíadas de Paris 2024

Cantora lançou álbum surpresa na quarta-feira, 30 - Foto: Eva Marie Uzcategui | AFP

Alvo de críticas nas redes sociais, após a divulgação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o uniforme oficial da seleção brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024, também foi criticado pela cantora Anitta, que comentou nesta quarta-feira, 23, sobre a problematização por trás dos designs das vestimentas.

“Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado. O atleta no Brasil é um grande vencedor só por resistir na decisão de ser atleta. Acho que o olhar veio pra reafirmar exatamente isso, como que o atleta precisa ser guerreiro e passar por poucos e boas pra seguir seu sonho”, criticou ela em um comentário nas redes sociais.

> Look de crente? O que o uniforme do Brasil reflete sobre a moda

Os modelos dos uniformes estão sendo criticados pela simplicidade da apresentação. Composto por uma jaqueta jeans com detalhes bordados a mão por mulheres do semiárido do Rio Grande do Norte com araras, tucanos e onças, peças com as cores da bandeira brasileira e sandália havaianas, a coleção também terá designs especiais para viagem, pódio e específica com um patrocinador exclusivo.

Segundo levantamento “Esportes para todos? O impacto do dinheiro na formação de atletas no Brasil”, realizada pela Serasa em parceria com o instituto de pesquisa Opinion Box, 58% dos atletas consideram que o esporte no Brasil não é tão valorizado quanto outras carreiras/trabalhos.